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В России резко выросла популярность речных туров

Представители отрасли связывают это с ограничениями, вызванными коронавирусом.

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Фото © Сергей Ермохин / ТАСС

Россияне стали чаще покупать речные туры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

У речных круизов есть сформировавшаяся аудитория поклонников, они готовы платить за свой отдых. Но если мы говорим о массовом туризме, то многих туристов шокирует цена на круизы по рекам России, — рассказали изданию представители туристической розницы.

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В очередях стоят десятки гостей.

Согласно предварительным итогам летних продаж, круизный бизнес в стране восстанавливается уверенными темпами. Как сообщает издание, каюты на речных лайнерах в июле и августе заполнились на 100%. По мнению специалистов, повлиять на это могли ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Также причинами роста популярности речных туров называют автоматизацию процесса бронирования круиза и заинтересованность в продажах розничных компаний.

Ранее Лайф рассказывал, где россияне могут недорого отдохнуть в бархатный сезон. В список вошли Санкт-Петербург, Карелия, Краснодарский край и другие регионы страны.

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