В России резко выросла популярность речных туров

Россияне стали чаще покупать речные туры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия".
— У речных круизов есть сформировавшаяся аудитория поклонников, они готовы платить за свой отдых. Но если мы говорим о массовом туризме, то многих туристов шокирует цена на круизы по рекам России, — рассказали изданию представители туристической розницы.
Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видеоВ очередях стоят десятки гостей.
Согласно предварительным итогам летних продаж, круизный бизнес в стране восстанавливается уверенными темпами. Как сообщает издание, каюты на речных лайнерах в июле и августе заполнились на 100%. По мнению специалистов, повлиять на это могли ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Также причинами роста популярности речных туров называют автоматизацию процесса бронирования круиза и заинтересованность в продажах розничных компаний.
Ранее Лайф рассказывал, где россияне могут недорого отдохнуть в бархатный сезон. В список вошли Санкт-Петербург, Карелия, Краснодарский край и другие регионы страны.