В России резко выросла популярность речных туров

Россияне стали чаще покупать речные туры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

— У речных круизов есть сформировавшаяся аудитория поклонников, они готовы платить за свой отдых. Но если мы говорим о массовом туризме, то многих туристов шокирует цена на круизы по рекам России, — рассказали изданию представители туристической розницы.

Согласно предварительным итогам летних продаж, круизный бизнес в стране восстанавливается уверенными темпами. Как сообщает издание, каюты на речных лайнерах в июле и августе заполнились на 100%. По мнению специалистов, повлиять на это могли ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Также причинами роста популярности речных туров называют автоматизацию процесса бронирования круиза и заинтересованность в продажах розничных компаний.