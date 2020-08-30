Человек-пельмень. Украинец решил вздремнуть прямо в морозилке супермаркета и попал на видео

Посетитель супермаркета в Полтаве снял на видео мужчину, который спал без обуви в морозилке для продуктов.

— Человек-пельмень. В полтавском гипермаркете Metro покупатели обнаружили мужчину, который так устал от жары, что решил вздремнуть в морозильнике с пельмешками, — подписали видео авторы канала "Украина в шоке".

На кадрах видно, что мужчина неопределённого возраста залез под стекло морозильной камеры с грязными ногами, предварительно сняв обувь. За собой он предусмотрительно закрыл стеклянные дверцы. О том, как поступила администрация магазина, не сообщается.