В центре Москвы девушка забила до смерти бездомного, чтобы отомстить за детскую травму

Страшный инцидент произошёл в центре столицы на улице Трубной. 21-летняя девушка решила "нести возмездие" и вместе с группой друзей напала на бездомного, который просто сидел на скамейке. Разъярённая компания стала беспорядочно наносить удары 52-летнему мужчине, который не мог защититься.

В итоге бездомный скончался на месте от полученных травм. У мужчины были серьёзно повреждены внутренние органы, разорвана селезёнка и сломаны рёбра, рассказал КП источник в правоохранительных органах. Вскоре девушку-садистку удалось задержать. Полицейским она заявила, что её поступок был актом мести, пишет телеграм-канал "Голова два ушка". Якобы в детстве её изнасиловал бездомный и у неё осталась травма на всю жизнь. Теперь же она решила выплеснуть свою злость на случайного бродягу.