В центре Москвы девушка забила до смерти бездомного, чтобы отомстить за детскую травму

Страшный инцидент произошёл в центре столицы на улице Трубной. 21-летняя девушка решила "нести возмездие" и вместе с группой друзей напала на бездомного, который просто сидел на скамейке. Разъярённая компания стала беспорядочно наносить удары 52-летнему мужчине, который не мог защититься.
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В итоге бездомный скончался на месте от полученных травм. У мужчины были серьёзно повреждены внутренние органы, разорвана селезёнка и сломаны рёбра, рассказал КП источник в правоохранительных органах. Вскоре девушку-садистку удалось задержать. Полицейским она заявила, что её поступок был актом мести, пишет телеграм-канал "Голова два ушка". Якобы в детстве её изнасиловал бездомный и у неё осталась травма на всю жизнь. Теперь же она решила выплеснуть свою злость на случайного бродягу.
Правоохранители начали расследование жестокого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".