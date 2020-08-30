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Адское пламя и звуки взрывов. Масштабный пожар охватил склады в Новосибирске — видео

В здании хранятся газовые баллоны и большое количество горючих материалов.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Советском районе Новосибирска полыхают склады с пластиком, резинотехническими и лакокрасочными изделиями. МЧС России сообщило, что на место возгорания выехал пожарный поезд.

Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу вызова № 3. Установлено, что внутри здания горит лакокрасочная камера. Предварительно площадь горения — 1000 кв. м., — уточнило ведомство.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности, на месте работает 73 человека и 20 единиц техники. Тушение осложняется хранящимися на складах газовыми баллонами и большим количеством горючих материалов. Есть угроза распространения огня на соседние здания.

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Сотрудников предприятия срочно эвакуировали из здания.

Как сообщал Лайф, 25 августа в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов из-за крупного лесного пожара. Огонь удалось ликвидировать спустя сутки благодаря привлечению значительных сил МЧС. Позднее экологи рассказали о значительном ущербе природе края в результате пожара.

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