Выезд на выделенные полосы в Москве полностью запретят для обычных машин

Все выделенные полосы в Москве в скором времени переведут на режим работы 24/7, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы. Сейчас многие из них работают для проезда общественного транспорта только в будние дни.
— Проезд по выделенкам будет разрешён только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели, — говорится в сообщении.
Специалисты считают, что введение постоянного режима работы выделенных полос решит две проблемы: помех проезду общественного транспорта в выходные и путаницы со случайными штрафами. В Дептрансе также пояснили, что ввести круглосуточный режим работы выделенок ведомство просили экспертный центр "Пробок.нет" и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации "ТАМА".
Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдётся в 80 млрд рублейВ течение ближайших двух месяцев планируется разыграть конкурс на проект.
Ранее в Ленинградской области состоялось открытие участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией, на котором велись работы по расширению.