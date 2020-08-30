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Регион
Опубликовано 30 августа 2020, 19:29
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Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Бельгии

Фото © ТАСС / EPA / ALBERT GEA

Фото © ТАСС / EPA / ALBERT GEA

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал одиннадцатым.

Пилот команды "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бельгии. Для 35-летнего гонщика эта победа стала 89-й в карьере и пятой — в этом сезоне.

Второе место в гонке — также за "Мерседес". Финн Валттери Боттас отстал от британского партнёра по команде на 8,448 секунды. Третье место — у голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл" (+15,455 секунды).

Лучшее время за круг в гонке показал пилот "Рено" Даниэль Риккардо, который в итоге финишировал лишь четвёртым с отставанием +18,877 секунды от лидера.

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Как сообщал Лайф, ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет. Он сумел в восьмой раз выиграть Гран-при Венгрии. После этого гонщик возглавил личный зачёт чемпионата мира.

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Алексей Гладких
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