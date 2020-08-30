Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Бельгии

Пилот команды "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бельгии. Для 35-летнего гонщика эта победа стала 89-й в карьере и пятой — в этом сезоне.
Второе место в гонке — также за "Мерседес". Финн Валттери Боттас отстал от британского партнёра по команде на 8,448 секунды. Третье место — у голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл" (+15,455 секунды).
Лучшее время за круг в гонке показал пилот "Рено" Даниэль Риккардо, который в итоге финишировал лишь четвёртым с отставанием +18,877 секунды от лидера.
Русские гонщики ставят на колени "Формулу-2". Это драйвовее побед Хэмилтона и страданий КвятаРоберт Шварцман и Никита Мазепин добились первого русского дубля в истории "Ф-2" — первое и второе место в Венгрии. Лайф объясняет, почему это намного интереснее первой "Формулы".
Как сообщал Лайф, ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет. Он сумел в восьмой раз выиграть Гран-при Венгрии. После этого гонщик возглавил личный зачёт чемпионата мира.