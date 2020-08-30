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Российский миллиардер сравнил пандемию коронавируса с войной

Вексельберг убеждён, что жизнь каждого человека ценна.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Глава компании "Ренова" и сопредседатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг заявил, что пандемия коронавируса по своим последствиям для человечества намного страшнее экономического кризиса. Своё мнение он высказал на форуме "Территория смыслов".

По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в её всех негативных проявлениях. Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный, — сказал Вексельберг.

Председатель совета директоров "Реновы" убеждён, что каждая жизнь ценна, а пандемия коронавируса стала для всех большой трагедией.

Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 миллионов

Лидерство по количеству инфицированных продолжают удерживать США.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране подтвердилось ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала эпидемии CoViD-19 в стране заразилось 990 326 человек.

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