Российский миллиардер сравнил пандемию коронавируса с войной

Глава компании "Ренова" и сопредседатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг заявил, что пандемия коронавируса по своим последствиям для человечества намного страшнее экономического кризиса. Своё мнение он высказал на форуме "Территория смыслов".
— По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в её всех негативных проявлениях. Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный, — сказал Вексельберг.
Председатель совета директоров "Реновы" убеждён, что каждая жизнь ценна, а пандемия коронавируса стала для всех большой трагедией.
Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 миллионовЛидерство по количеству инфицированных продолжают удерживать США.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране подтвердилось ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала эпидемии CoViD-19 в стране заразилось 990 326 человек.