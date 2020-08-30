Российский миллиардер сравнил пандемию коронавируса с войной

Глава компании "Ренова" и сопредседатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг заявил, что пандемия коронавируса по своим последствиям для человечества намного страшнее экономического кризиса. Своё мнение он высказал на форуме "Территория смыслов".

— По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в её всех негативных проявлениях. Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный, — сказал Вексельберг.

Председатель совета директоров "Реновы" убеждён, что каждая жизнь ценна, а пандемия коронавируса стала для всех большой трагедией.