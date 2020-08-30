Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сборная России одержала победу на шахматной онлайн-олимпиаде

В финале российские шахматисты обыграли сборную Индии.

60
Post cover

Сборная России по шахматам. Фото © Официальный сайт ФШР

Сборная России победила на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде. Как рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов ТАСС, эта победа стала самой тяжёлой в истории команды.

В финале, по итогам двух матчей, сборная России обыграла команду из Индии со счётом 3:3, 4,5:1,5. Отмечается, что во время второго матча у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с Интернетом, из-за чего они подали апелляцию. Позднее Мировая шахматная организация вручила золото обеим командам.

Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнес

Федерация фигурного катания объявила состав участников Кубка России, среди которых нет Алины Загитовой. Это значит, что олимпийская чемпионка не сможет поехать ни на чемпионат России, ни на другие другие турниры — то есть снова пропускает сезон. Её активные тренировки были лишь иллюзией возвращения, на самом деле она выбрала шоу-бизнес.

Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии — это вопрос к FIDE. Мы вели в счёте, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции. А то, что рухнул Интернет где-то, — это вопрос к другой стране, это будет на совести индийской федерации, — прокомментировал Филатов.

Также он отметил, что эта победа стала самой тяжёлой в истории сборной России, так как долгое время соревнования не проводились из-за пандемии. Особую гордость у главы ФШР вызвало то, что шахматный спорт первым в мире провёл онлайн-олимпиаду.

Участие в онлайн-олимпиаде приняли 40 сборных. Их распределили по четырём группам — каждая команда сыграла девять матчей по круговой системе. В плей-офф вышли по три команды из каждой группы, а победители групп напрямую попали в 1/4 финала.

Ранее Лайф рассказывал про трудности, с которыми сталкиваются спортсмены мира после карантина. Оказалось, что "каникулы" пошли на пользу далеко не всем.

Выбор редакции

Loading...