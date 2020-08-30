Сборная России одержала победу на шахматной онлайн-олимпиаде

Сборная России победила на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде. Как рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов ТАСС, эта победа стала самой тяжёлой в истории команды.

В финале, по итогам двух матчей, сборная России обыграла команду из Индии со счётом 3:3, 4,5:1,5. Отмечается, что во время второго матча у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с Интернетом, из-за чего они подали апелляцию. Позднее Мировая шахматная организация вручила золото обеим командам.

— Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии — это вопрос к FIDE. Мы вели в счёте, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции. А то, что рухнул Интернет где-то, — это вопрос к другой стране, это будет на совести индийской федерации, — прокомментировал Филатов.

Также он отметил, что эта победа стала самой тяжёлой в истории сборной России, так как долгое время соревнования не проводились из-за пандемии. Особую гордость у главы ФШР вызвало то, что шахматный спорт первым в мире провёл онлайн-олимпиаду.

Участие в онлайн-олимпиаде приняли 40 сборных. Их распределили по четырём группам — каждая команда сыграла девять матчей по круговой системе. В плей-офф вышли по три команды из каждой группы, а победители групп напрямую попали в 1/4 финала.