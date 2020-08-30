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Миранчук попрощался с фанатами "Локомотива" после матча с "Зенитом" — видео

Сама игра завершилась безголевой ничьей.

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Чемпион и вице-чемпион прошлого сезона не смогли выявить победителя в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. "Локомотив" поразил ворота "Зенита" в самом начале встречи, но гол Дмитрия Рыбчинского не был засчитан после VAR. Гости из Петербурга же не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

Теперь команда Сергея Семака с 13 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая только "Спартаку". Подопечные Марко Николича — седьмые (8 очков).

После матча Алексей Миранчук попрощался с болельщиками и "Черкизово". В ближайшее время он станет игроком "Аталанты".

Видео © LIFE

Футболист взял микрофон и поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что "пришло время для исполнения мечты". Фанаты аплодисментами проводили футболиста.

"Локомотив" объявил о переходе Миранчука в "Аталанту"

Сам футболист поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку.

Ранее вничью сыграли "Уфа" и "Динамо", обменявшись голами (1:1).

РПЛ. 6-й тур

"Локомотив" — "Зенит" — 0:0

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