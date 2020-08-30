Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Локомотив" объявил о переходе Миранчука в "Аталанту"

Сам футболист поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку.

62

"Локомотив" после матча с "Зенитом" объявил на своём официальном сайте о переходе Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту".

Отмечается, что трансфер завершится, когда футболист пройдёт медобследование.

Миранчук является воспитанником "Локо". На счету Алексея 228 матчей, в которых он забил 43 гола и сделал 45 результативных передач.

Выбор редакции

Loading...