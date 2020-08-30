"Локомотив" объявил о переходе Миранчука в "Аталанту"

"Локомотив" после матча с "Зенитом" объявил на своём официальном сайте о переходе Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту".
⚡️ «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020
Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.
➡️ https://t.co/iigbZr1dtA pic.twitter.com/f9DTWCRRX8
Отмечается, что трансфер завершится, когда футболист пройдёт медобследование.
Миранчук является воспитанником "Локо". На счету Алексея 228 матчей, в которых он забил 43 гола и сделал 45 результативных передач.