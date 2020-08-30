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Онколог назвал главного врага рака

Врач посоветовал обращать особое внимание на появление кровяной окраски в любых физиологических выделениях.

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Фото © Pixabay

Главный онколог Минздрава России Андрей Карпин назвал страшнейшим врагом рака раннюю диагностику. Он с сожалением отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции привела к проблемам с диспансеризацией и скринингом.

Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях (слюна, моча, кал, слизистая) должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу. Главный враг рака — ранняя диагностика, — сказал врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Карпин призвал также набраться терпения и дождаться вакцинирования от коронавируса.

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