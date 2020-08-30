Отпуск в бархатный сезон. Где можно отдохнуть недорого и сколько это будет стоить

В этом году многие хотели бы провести отпуск где-нибудь за границей. Но коронавирус нарушил их планы и дал хорошую возможность поддержать внутренний туризм. Красивых мест в России много, а сам отдых доступен на любой кошелёк. Выберем варианты побюджетнее.
Так, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", среди популярных направлений у путешественников из Москвы оказался Санкт-Петербург. В сентябре – октябре перелёт по данному направлению в одну сторону стоит 2980 рублей.
В пресс-службе туроператора TEZ TOUR рассказали Лайфу, что для путешественников выгоден вариант с экскурсионным туром по России. Помимо Северной столицы можно отправиться в Калининград, Карелию, Екатеринбург, Казань, а также выбрать туры по Золотому кольцу. Такие программы включают размещение в отеле выбранной категории, трансфер и экскурсионное сопровождение с лицензированным гидом.
Новая поддержка от государства. Какие выплаты можно получить при увольненииВ августе появились новые меры поддержки безработных. Это и повышенные пособия, и дополнительные выплаты при трудоустройстве. При этом компенсации можно получить и от бывшего работодателя. Как правильно увольняться и какие выплаты после этого можно получить от государства, расскажет Лайф.
— Минимальная стоимость туров в Санкт-Петербург на период бархатного сезона на неделю с авиаперелётом, размещением в трёхзвездочном отеле и завтраком начинается от 16 700 рублей на человека. Стоимость туров в Карелию продолжительностью от двух дней начинается от 5400 рублей на человека. Стоимость туров в Великий Новгород продолжительностью от двух дней начинается от 9500 рублей на человека, — рассказали Лайфу в пресс-службе TEZ TOUR.
Среди морских направлений самые доступные перелёты — из Москвы в Анапу. Несмотря на то что в августе билеты на осень туда стали дороже, чем были в июне, это направление всё равно остаётся приемлемым по цене. Средний чек на сентябрь – октябрь в августе составил 4107 рублей. Этим летом спрос на билеты в Анапу вырос на 28% по сравнению с прошлым годом, отметили в "Туту.ру".
Заметно снизились цены на билеты в Краснодар: средний чек в августе для перелёта в сентябре – октябре составляет 3481 рубль.
— В июне билеты на осень покупали в среднем за 5056 рублей. Так что средний чек по сравнению с началом лета снизился на 31%. К тому же можно рассмотреть вариант добраться до побережья, пересев в Краснодаре на поезд или автобус, — пояснили в "Туту.ру".
C 1 сентября можно вернуть деньги при досрочном погашении кредита. Как сделать возвратНачало осени для жителей России начнётся с изменений в законодательстве, которые могут коснуться каждого. Одно из них — возврат денег при досрочном погашении кредита. Какую сумму можно вернуть и как это сделать — рассказывает Лайф.
В компании также рассказали о привлекательных ценах на билеты в Калининград. По сравнению с началом лета средний чек снизился почти на 35%. Те, кто покупал билеты на осень в июне, платили в среднем 5794 рубля, а те, кто занялся планированием осеннего отпуска в августе, заплатили за самолёт уже в среднем 3788 рублей.
Любителям осенней романтики предлагаются круизные туры. Правда, они будут чуть дороже, но из плюсов — посещение нескольких городов сразу. Заместитель генерального директора по развитию круизной компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский рассказал, что стоимость круиза зависит от теплохода, класса каюты и количества дней. В среднем цена варьируется от пяти до девяти тысяч рублей в сутки с человека. В билет входит проживание в комфортабельной каюте, трёхразовое питание и экскурсии.
— Можно сэкономить на путешествии. Например, сейчас более ста круизов участвуют в программе, организованной Ростуризмом, по возврату кешбэка при оплате картой "Мир", — отметил Илья Суховольский.
Стало известно, кому недоплатили пенсии. Когда и как вернуть свои деньгиВ Счётной палате обнаружили проблемы с начислением пенсий. Оказалось, что часть пожилых людей недополучила положенных выплат. Почему это произошло и как вернуть свои деньги?
Есть путешественники, которые предпочитают активный отдых без толпы туристов. Для таких генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова рекомендует рассмотреть отдых в Приэльбрусье. Также можно посетить такие города, как Минеральные Воды, Пятигорск и Чегет. Там недорогие гостиницы — переночевать можно от 600 рублей, цена зависит от условий, чистый воздух, гостеприимство и завтраки. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в десять тысяч рублей.