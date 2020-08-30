Отпуск в бархатный сезон. Где можно отдохнуть недорого и сколько это будет стоить

В этом году многие хотели бы провести отпуск где-нибудь за границей. Но коронавирус нарушил их планы и дал хорошую возможность поддержать внутренний туризм. Красивых мест в России много, а сам отдых доступен на любой кошелёк. Выберем варианты побюджетнее.

Так, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", среди популярных направлений у путешественников из Москвы оказался Санкт-Петербург. В сентябре – октябре перелёт по данному направлению в одну сторону стоит 2980 рублей.

В пресс-службе туроператора TEZ TOUR рассказали Лайфу, что для путешественников выгоден вариант с экскурсионным туром по России. Помимо Северной столицы можно отправиться в Калининград, Карелию, Екатеринбург, Казань, а также выбрать туры по Золотому кольцу. Такие программы включают размещение в отеле выбранной категории, трансфер и экскурсионное сопровождение с лицензированным гидом.

— Минимальная стоимость туров в Санкт-Петербург на период бархатного сезона на неделю с авиаперелётом, размещением в трёхзвездочном отеле и завтраком начинается от 16 700 рублей на человека. Стоимость туров в Карелию продолжительностью от двух дней начинается от 5400 рублей на человека. Стоимость туров в Великий Новгород продолжительностью от двух дней начинается от 9500 рублей на человека, — рассказали Лайфу в пресс-службе TEZ TOUR.

Среди морских направлений самые доступные перелёты — из Москвы в Анапу. Несмотря на то что в августе билеты на осень туда стали дороже, чем были в июне, это направление всё равно остаётся приемлемым по цене. Средний чек на сентябрь – октябрь в августе составил 4107 рублей. Этим летом спрос на билеты в Анапу вырос на 28% по сравнению с прошлым годом, отметили в "Туту.ру".

Заметно снизились цены на билеты в Краснодар: средний чек в августе для перелёта в сентябре – октябре составляет 3481 рубль.

— В июне билеты на осень покупали в среднем за 5056 рублей. Так что средний чек по сравнению с началом лета снизился на 31%. К тому же можно рассмотреть вариант добраться до побережья, пересев в Краснодаре на поезд или автобус, — пояснили в "Туту.ру".

В компании также рассказали о привлекательных ценах на билеты в Калининград. По сравнению с началом лета средний чек снизился почти на 35%. Те, кто покупал билеты на осень в июне, платили в среднем 5794 рубля, а те, кто занялся планированием осеннего отпуска в августе, заплатили за самолёт уже в среднем 3788 рублей.

Любителям осенней романтики предлагаются круизные туры. Правда, они будут чуть дороже, но из плюсов — посещение нескольких городов сразу. Заместитель генерального директора по развитию круизной компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский рассказал, что стоимость круиза зависит от теплохода, класса каюты и количества дней. В среднем цена варьируется от пяти до девяти тысяч рублей в сутки с человека. В билет входит проживание в комфортабельной каюте, трёхразовое питание и экскурсии.

— Можно сэкономить на путешествии. Например, сейчас более ста круизов участвуют в программе, организованной Ростуризмом, по возврату кешбэка при оплате картой "Мир", — отметил Илья Суховольский.