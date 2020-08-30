Обременительная бабуля. Когда завещание превращается в проклятие для наследников

Кто не мечтал о несметных богатствах, доставшихся после смерти дальнего родственника! Однако всё чаще вместо внезапно появившихся благ наследников подстерегают проблемы, о которых они и не подозревали. Когда принять наследство — хуже, чем от него отказаться, разбирался Лайф.

Согласно российскому законодательству, наследство можно принять (или не принять) только полностью (п. 2 ст. 1152 ГК РФ), то есть если наследник принял хотя бы часть наследства — он автоматически принял и всё то, что ему причитается по завещанию или закону.

При этом вместе с имуществом покойного по наследству переходят и его долги, то есть вместе с машиной, квартирой и бизнесом можно получить обязательства по кредитам и займам. Понятно, что если размер наследства превышает размер долга — имущество можно продать, долг погасить, а остальное оставить себе. Намного сложнее, если размер долга превышает стоимость наследуемого имущества, тем более что к моменту смерти может быть неизвестно о всех долгах, и в этом риск, ведь если родственник совершает действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, например вступил во владение или в управление наследственным имуществом для того, чтобы его сохранить, или оплатил часть расходов на содержание наследственного имущества, то он считается фактически принявшим наследство, в состав которого входят в том числе и долги наследодателя (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Более того, согласно закону, завещать можно не только имущества и права, но и обязанности, например похоронить завещателя в соответствии с его волей или позаботиться о его домашних животных (ст. 1139 ГК РФ).

И может так получиться, что квартирка в небольшом городе, которая досталась от дальнего родственника, стоит дешевле, чем организовать похороны этого родственника в Москве и устроить жизнь всех оставшихся после умершего животных. Поэтому стало не редкостью, когда наследники предпочитают отказаться от наследства и всего, что с ним связано. Однако в ряде случаев выбор в пользу отказа неочевиден.

Неожиданные долги

Ситуации, когда умерший завещал свою квартиру, а после выясняется, что у него есть долги перед банком, — сейчас не редкость. Для наследников, которые захотят получить часть квартиры, всё очевидно: каждый из них должен выплатить только сумму, которая равна или пропорциональна стоимости его части наследства. Если долгов больше, погашать их все необязательно (ст. 1175 ГК РФ). Но как быть, если единственный наследник, получив квартиру, вдруг узнаёт о судебных претензиях со стороны коммунальщиков, которые не подавали в суд на пенсионера-инвалида по причине сложности взыскания, а новый владелец, с их точки зрения, вполне может оплатить накопившуюся задолженность?

Согласно Гражданскому кодексу, принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, а значит, новый собственник должен платить и обнулить долг умершего нельзя. Однако стоит понимать, что требовать коммунальщики могут не больше суммы задолженности за три года до даты смерти наследодателя. Если часть требований находится за сроками исковой давности — имеет смысл обратиться в управляющую компанию с заявлением о заключении соглашения о порядке исполнения просроченного обязательства в рамках трёхгодичного срока. Практика показывает, что в большинстве случаев коммунальщики идут на подписание соглашения по урегулированию долга и графика платежей по нему. Но если это не так, то избыточные требования придётся оспаривать в суде, а долг будет копиться.

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В некоторых случаях при тяжбах с коммунальщиками имеет смысл отказаться от наследства в пользу другого родственника, в этом случае у того будет ещё шесть месяцев на принятие решения по наследству, и это законно отсрочит выплату долга.

Утекающее наследство

Получив в наследство маленькую долю в квартире, большинство решит, что это лучше, чем вообще ничего, но в реальности всё зависит от размера этой самой доли. В теории право пользоваться долей есть (ст. 247 ГК РФ), но по факту пользоваться 3–5 метрами квартиры, если нет согласия других собственников, очень сложно. И сдать эту долю внаём или зарегистрировать на этих метрах других людей без согласия прочих собственников тоже нельзя. А вот коммунальные услуги придётся оплачивать с даты смерти наследодателя, даже если наследник в квартире не живёт.

Истории, когда кто-то получал доход даже от малой доли в квартире, уже уходят в прошлое. В настоящее время сотрудники ФМС регулярно отказывают собственникам малых долей жилья в регистрации других людей. Логика здесь простая: регистрация необходима для подтверждения факта проживания, но на площадях, которые меньше установленных законом норм, жить нельзя (ст. 17 ЖК РФ). Для этого в законе специально закреплено понятие "учётная норма площади жилого помещения" (ст. 50 ЖК РФ), то есть минимальная площадь, на которой может проживать один человек. Для каждого региона эта норма своя. Например для Москвы — более 10 кв. м жилого помещения (закон Москвы № 29 от 14.06.2006).

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Поэтому если в наследство получена доля площади, фактически проживать на которой невозможно, то законных вариантов того, как её можно использовать, но не нарушать закон, не так много. Первый: продать свою долю другим собственникам долей в этой же квартире (при этом надо соблюсти формальные процедуры — предложение должно быть письменным с уведомлением), а если они откажутся, то попробовать продать эту долю другим людям (в Госдуме в первом чтении принят закон, который такие сделки запрещает, но пока он не вступил в законную силу). Осуществить такую сделку без согласия прочих собственников будет очень непросто, и тогда доля повиснет, пользоваться и распоряжаться ей фактически будет невозможно, а налог на имущество и коммунальные платежи вносить придётся.

Второй вариант: сдача доли внаём. Нередко проживающие в квартире не имеют средств к немедленному выкупу этой доли, но готовы платить небольшую арендную плату (например, в размере коммунальных платежей) и иметь гарантии единолично пользоваться всей квартирой. Такой вариант приемлем для тех, кто планирует в будущем выкупить эту долю.

Земля в наследство

Всё чаще от наследства отказываются те, кому после умерших достались права на земельный участок. В некоторых случаях это связано с тем, что наследуемые участки когда-то раздавались государством не в самых лучших местах, поэтому безвозмездно. Как правило, они либо не пригодны для строительства (болотистая земля, удалённость от дорог и коммуникаций и т.д.), либо имеют такие обременения, которые не позволят их использовать, например для разведения огорода (через участок проходят кабели связи или подземные ответвления газопроводов). Более того, каждый участок должен строго следовать своему назначению (ст. 42 Земельного кодекса РФ), и если он не относится к землям, специально отведённым для индивидуального жилищного строительства или для ведения дачного хозяйства, то использовать его для этих целей не получится. Например, земли сельхозназначения не предполагают строительства ничего, кроме технических сооружений (что можно делать на земле, установлено в классификаторе Минэкономразвития РФ № 540 от 01.09.2014).

Но чаще всего отказы от наследования земли случаются из-за того, что фактически участок был заброшен, при этом наследодатель не платил налоги, и наследник, посчитав, сколько придётся заплатить за расчистку (иначе штраф 50 тыс. руб. — ст. 8.8. КоАП РФ), за восстановление границ участка и всех просроченных за последние три года налогов, приходит к выводу, что выгодно продать такое имущество не получится, а содержать его не имеет смысла.

Отказываться надо правильно