Сбербанк придумал, как брать комиссию в Системе быстрых платежей

Пока мегарегулятор предпринимает усилия, чтобы вытеснить Сбербанк из монополизированных им областей банковского рынка, в самом госбанке придумывают новые уловки, чтобы обойти пожелания ЦБ и ещё на этом заработать. С запуском Системы быстрых платежей (СБП) от Центробанка и принудительным подключением к этой системе Сбербанка прогнозировалось, что монополия Сбербанка, который ранее обеспечивал до 80% переводов с карты на карту, будет ослаблена. И вполне логично, что от конкуренции Сбербанка с СБП конечные потребители должны только выиграть, поскольку такая ситуация должна способствовать и снижению комиссий за пересылку денег, и развитию технологических возможностей. Сбербанк долго сопротивлялся и не хотел становиться участником системы, напрямую конкурирующей с его собственной. Впрочем, Герман Греф всегда настаивал на том, что дело не в конкуренции, а просто СБП недостаточно надёжна. И оказался не так уж и неправ: на днях выяснилось, что в СБП есть критические уязвимости, которые позволяют мошенникам переводить деньги со счёта жертвы на свои.

Но главное: пока банк под руководством Германа Грефа не спешит включать возможность использования СБП по умолчанию и в финансовом плане от этого только выигрывает.

Две хитрости Сбера

Во-первых, Сбербанк подключился к СБП очень хитро: по умолчанию клиент Сбербанка сразу не подключён к СБП, и если не делать специальных настроек, то все переводы по номеру телефона своего получателя найдут, но выполнены будут в рамках собственной системы Сбербанка. То есть если средства будут переведены со счёта клиента Сбербанка на счёт клиента Сбербанка, то без комиссии это можно выполнить в рамках лимита 50 тысяч рублей, а если перевод осуществляется в другой банк, то с отправителя будет списана комиссия сразу независимо от лимита. Чтобы понять, как подключить систему, нужно пройти целый квест — без инструкции даже опытный пользователь вряд ли поймёт, как это сделать. Само собой, те, кто не разобрался в дебрях приложения, отправляют переводы в другие банки, платя комиссию, как и клиенты других банков платят Сбербанку (минимум 30 рублей) за каждый перевод по номеру телефона на счёт без подключенной СБП.

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Во-вторых, выяснилось, что сделать перевод между счетами клиентов Сбербанка по Системе быстрых платежей нельзя. По инструкции Сбербанка переводы между счетами внутри банка должны проводиться только в рамках его системы переводов. При этом, согласно тарифам банка, если месячная сумма переводов превысила 50 тысяч рублей со всех счетов, то клиент либо должен заплатить комиссию за перевод в 1% (максимум тысячу рублей) даже за внутренние онлайн-переводы, либо клиенту придётся подписаться на специальную программу за 199 рублей в месяц.

Такой порядок Лайфу подтвердили и в пресс-службе Сбербанка.

— Переводы внутри одного банка в рамках Системы быстрых платежей невозможны согласно правилам Системы быстрых платежей. Таким образом, из приложения "Сбербанк Онлайн" через СБП можно сделать перевод только в другой банк, — отметил официальный представитель госбанка.