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Трамп раздарил свои автографы и назвал их стоимость на Ebay

Впрочем, похоже, что американский президент переоценил свою подпись.

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Видео © Twitter / Howard Mortman

Президент США Дональд Трамп посетил пострадавшую от урагана "Лаура" Луизиану и раздал представителям экстренных служб свои автографы. Глава Белого дома предположил, что на интернет-аукционе eBay за его подпись можно выручить $10 тысяч.

Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay, — обратился американский лидер к одному из собравшихся и протянул листок со своим автографом.

Трамп пообещал отправить женщину на Луну и покорить Марс

Президент США назвал свои амбициозные планы новой эрой американского лидерства в космосе.

Впрочем, американские СМИ отмечают, что на этой торговой площадке немало подобных лотов и стоят они в десять раз меньше названной Трампом суммы. К тому же желающих приобрести бумагу с автографом президента не так много, как он бы того хотел.

Ранее сообщалось, что соперник американского лидера на предстоящих выборах — кандидат от Демократической партии США Джо Байден — выкупил домен с лозунгом Трампа KeepAmericaGreat.com, чтобы писать там о нём гадости.

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