Трамп раздарил свои автографы и назвал их стоимость на Ebay

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Президент США Дональд Трамп посетил пострадавшую от урагана "Лаура" Луизиану и раздал представителям экстренных служб свои автографы. Глава Белого дома предположил, что на интернет-аукционе eBay за его подпись можно выручить $10 тысяч.

— Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay, — обратился американский лидер к одному из собравшихся и протянул листок со своим автографом.

Впрочем, американские СМИ отмечают, что на этой торговой площадке немало подобных лотов и стоят они в десять раз меньше названной Трампом суммы. К тому же желающих приобрести бумагу с автографом президента не так много, как он бы того хотел.