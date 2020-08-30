Японцы рассказали, кого бы хотели видеть в качестве нового премьер-министра

Большинство японцев в качестве преемника ушедшего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ хотели бы видеть бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу. Как сообщает издание Kyodo, в ходе соцопроса за его кандидатуру проголосовали 34% респондентов.

Помимо Исибу лидерами симпатии японцев стали генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, набравший в опросе более 14% голосов, и министр обороны страны Таро Коно, предпочтение которому отдали 13,5% японцев. При этом больше половины граждан сошлись во мнении, что уход Синдзо Абэ с поста главы кабмина был целесообразным. Ещё четверть высказались за то, что это должно было произойти раньше.