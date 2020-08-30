Японцы рассказали, кого бы хотели видеть в качестве нового премьер-министра

Большинство японцев в качестве преемника ушедшего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ хотели бы видеть бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу. Как сообщает издание Kyodo, в ходе соцопроса за его кандидатуру проголосовали 34% респондентов.
Помимо Исибу лидерами симпатии японцев стали генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, набравший в опросе более 14% голосов, и министр обороны страны Таро Коно, предпочтение которому отдали 13,5% японцев. При этом больше половины граждан сошлись во мнении, что уход Синдзо Абэ с поста главы кабмина был целесообразным. Ещё четверть высказались за то, что это должно было произойти раньше.
Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера ЯпонииРодственник политика возглавлял правительство страны в середине прошлого века.
О своей отставке премьер-министр Синдзо Абэ объявил два дня назад. Детали такого решения он раскрывать не стал, но уточнил, что основной причиной стало ухудшение здоровья. По данным СМИ, Абэ страдает язвенным колитом и за последние две недели уже несколько раз посещал клинику.