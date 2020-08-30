Инфекционист рассказала, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Пациенты мужского пола с тяжёлой формой заболевания коронавирусной инфекцией примерно в полтора раза чаще умирают, чем женщины с аналогичным состоянием. Такую статистику привела доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. По её мнению, такая разница объясняется работой тестостерона, который "впускает" инфекцию в клетки организма.

— По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку, — сказала эксперт в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, вероятность летальных исходов может зависеть и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека. Такое мнение высказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьёзно выше уровень этих рецепторов, — пояснил специалист.