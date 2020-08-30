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Южная Осетия решила открыть границу с Россией 15 сентября

Стороны согласовывают новые условия въезда граждан с учётом эпидемии коронавируса.

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Фото © Pixabay

Список государств, которые снова станут доступны гражданам России для посещения, пополнится на ещё одно — Южную Осетию. Президент республики Анатолий Бибилов заявил о намерении открыть въезд для иностранных туристов в страну в следующем месяце.

Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме, — заявил глава Южной Осетии.

Бибилов поручил Министерству здравоохранения нарастить запасы лекарств и расходных материалов, а также быть готовыми к приёму пациентов с коронавирусом. По его словам, сейчас Россия и Южная Осетия согласовывают условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Въезд могут открыть до 15 сентября, если стороны придут к согласию раньше.

Южная Осетия оставила закрытой границу с РФ до конца августа

Изначально ограничения были установлены до 31 июля.

Ранее стало известно, что Кипр решил открыть границу для некоторых категорий граждан России.

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