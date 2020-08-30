От педагогов российских школ не будут требовать обязательной прививки от CoViD-19

В Минпросвещения не станут требовать обязательную вакцинацию учителей школ от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Евгений Семченко.

— Прививка — это всегда дело добровольное. <...> Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает, — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Семченко объяснил, что никто не вправе и не будет заставлять учителей делать прививки от вируса, однако привиться от гриппа всё же порекомендовал, лишний раз подчеркнув, что окончательное решение каждый педагог должен принимать самостоятельно.