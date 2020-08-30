Диетолог рассказала, чем опасно однообразное питание

Однообразное питание может быть вредным для организма. Если есть одно и то же более двух дней подряд, можно затормозить выработку в организме необходимых ферментов. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко изданию Ura.ru.

— Важно делать ротацию продуктов питания — нельзя есть завтра то, что мы ели вчера и позавчера. На третий день приёма одного и того же продукта (особенно это касается белковых продуктов) иммунная система воспринимает его как врага, покушающегося на организм. Образуется иммунный комплекс, который тормозит образование ферментов, — сообщает диетолог.

Она также порекомендовала расширять набор своей пищевой корзины. По словам Мойсенко, чем разнообразнее рацион питания человека, тем лучше усваиваются все полезные вещества. Также диетолог отметила, что при нарушении пищевого поведения человек может толстеть, даже если он употребляет полезные продукты. Поэтому важно есть регулярно, медленно и не запивать пищу водой.