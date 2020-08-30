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Американки попросили разрешить полицейским принимать "сексуальные поощрения"

Женщины хотят добиться права особо выражать стражам порядка свою благодарность.

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Фото © Facebook / Town of Tonawanda Police Department

Жительницы американского города Тонаванда, штат Нью-Йорк, выступили с призывом разрешить местным полицейским принимать "сексуальные поощрения". Причиной странной инициативы стало дело одного из популярных в городе стражей порядка Брета Райдера, которого застали во время интимной близости с замужней женщиной при исполнении служебных обязанностей.

Теперь американки просят городской совет разрешить офицерам получать "сексуальные чаевые" за службу — не дольше 15 минут за сеанс и в счёт обеденного времени. Одна из авторов предложения считает, что такое нововведение в условиях акций протеста против полицейского насилия поднимет дух стражам порядка.

Наши полицейские — настоящие джентльмены. В большинстве случаев они вежливо отказываются от любых физических чаевых. Но люди должны чувствовать себя комфортно, выражая, насколько они ценят полицию и их работу, — объяснила Карен изданию The Buffalo Chronicle.

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По предварительным данным, мужчину приняли за участника уличной драки, хотя именно он разнял дерущихся и остановил конфликт.

По данным издания, 46-летний полицейский, за которого встали горой местные жительницы, отстранён от работы. При этом отмечается, что жалобу на него написала не сама женщина, а её возмущённый муж.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли "золотую середину" в частоте занятия сексом.

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