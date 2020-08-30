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Учёные узнали среднюю температуру Земли во время ледникового периода

Это поможет спрогнозировать температуру при наступлении глобального потепления.

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Фото © Pixabay

Палеоклиматологи определили, что средняя температура на Земле во время ледникового периода составляла около девяти градусов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Для того чтобы получить ответ на свой вопрос, учёные изучили образцы древнего льда и отложения на стенах оледеневших пещер. Оказалось, что к наступлению последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, средняя температура нашей планеты снизилась чуть более чем на шесть градусов. В умеренных широтах этот показатель упал на три-пять градусов, а вот в приполярных регионах температура воздуха понизилась на 14 градусов.

Учёные сообщили о рекордном потеплении на Южном полюсе

Одной из причин этого явления исследователи считают повышение температуры поверхности Тихого океана.

— В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса, — добавили авторы работы.

Также они отметили, что результаты исследования могут усовершенствовать представления об изменении климата и помогут лучше бороться с глобальным потеплением на планете.

Ранее Лайф сообщал о том, какие регионы России могут пострадать в результате глобального потепления. В опасности оказались Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

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