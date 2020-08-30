В августе "Роскосмос" зафиксировал 80 сближений астероидов с Землёй

Только за август "Роскосмос" зафиксировал почти 80 сближений астероидов с Землёй. Об этом рассказали в космической корпорации, комментируя приближение к планете гигантского астероида 2011 ES4.

— Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч км, — рассказали в госкорпорации.

Специалисты уточнили, что орбиты астероидов на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли рассчитываются сразу после их обнаружения. ES4 был впервые замечен в 2011 году, и тогда же эксперты признали несущественной вероятность его столкновения с нашей планетой.