"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида с Землёй в День знаний

Вестник конца света. Как уничтожить летящий к Земле огромный астероид NASA предупреждает: к Земле мчится астероид. Его размер — от 80 до 190 метров, и если он упадёт на планету, то мало не покажется. Он приблизится 5 августа. Учёные успокаивают: мол, скорее всего, астероид пролетит мимо. Но вокруг Земли кружит 19 тысяч космических камней. Каждый может уничтожить человечество, как динозавров. Можно ли предотвратить апокалипсис?