"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида с Землёй в День знаний

Летящий в сторону Земли астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом не несёт угрозы планете. Такое заявление сделали представители "Роскосмоса". Как отметили в ведомстве, он пролетит мимо Земли 1 сентября, траектория полёта небесного тела была определена давно.
— Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана ещё в 2011 году и признана несущественной, — отметили в пресс-службе "Роскосмоса".
Отметим, астероид 2011 ES4 открыли в марте 2011 года и сразу отнесли к группе Аполлона — астероидам, пересекающим орбиту Земли. Его примерные размеры — от 22 до 49 метров. Скорость полёта астероида составляет 8,16 километра в секунду.
Вестник конца света. Как уничтожить летящий к Земле огромный астероидNASA предупреждает: к Земле мчится астероид. Его размер — от 80 до 190 метров, и если он упадёт на планету, то мало не покажется. Он приблизится 5 августа. Учёные успокаивают: мол, скорее всего, астероид пролетит мимо. Но вокруг Земли кружит 19 тысяч космических камней. Каждый может уничтожить человечество, как динозавров. Можно ли предотвратить апокалипсис?
Ранее Лайф сообщал, что в начале августа мимо Земли пролетел другой астероид — 2009 PQ1. Теперь он вернётся через сто с лишним лет.