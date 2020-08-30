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В МЧС поблагодарили прохожих, спасших из горящей пятиэтажки двоих детей

Мужчины не растерялись и зашли в охваченный огнём дом по пожарной лестнице.

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Видео © ГУ МЧС России по Москве

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов встретился с теми, кто несколько дней назад спас из пожара на западе Москвы двоих детей. В ходе встречи он вручил героям памятные подарки.

Для меня большая честь — от себя и от всего личного состава Московского пожарно-спасательного гарнизона поблагодарить Фирдавса Бобишоева и Далера Шодиева за проявленное мужество, за то, что не растерялись и сориентировались в непростой ситуации и спасли самое главное — человеческие жизни, детские жизни, не побоявшись за свои, — сказал Желтов.

Спасатель рассказал Лайфу об эвакуации людей из пятиэтажки в Москве, где произошёл пожар — видео

О помощи жильцы кричали из окон.

После торжественной части отважным прохожим провели экскурсию по пожарной части, рассказали об особенностях столь опасной работы и даже дали примерить костюмы спасателей.

Пожар произошёл на улице Кубинка 26 августа. Двое мужчин забрались по пожарной лестнице на четвёртый этаж и вынесли из сильно задымлённого помещения двух человек до приезда спасателей. Всего при пожаре было спасено 16 человек.

Как сообщал Лайф, пожар начался после взрыва, причиной которого назвали неисправность газовой колонки. В результате происшествия пострадало два человека.

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