В МЧС поблагодарили прохожих, спасших из горящей пятиэтажки двоих детей

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Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов встретился с теми, кто несколько дней назад спас из пожара на западе Москвы двоих детей. В ходе встречи он вручил героям памятные подарки.

— Для меня большая честь — от себя и от всего личного состава Московского пожарно-спасательного гарнизона поблагодарить Фирдавса Бобишоева и Далера Шодиева за проявленное мужество, за то, что не растерялись и сориентировались в непростой ситуации и спасли самое главное — человеческие жизни, детские жизни, не побоявшись за свои, — сказал Желтов.

После торжественной части отважным прохожим провели экскурсию по пожарной части, рассказали об особенностях столь опасной работы и даже дали примерить костюмы спасателей.

Пожар произошёл на улице Кубинка 26 августа. Двое мужчин забрались по пожарной лестнице на четвёртый этаж и вынесли из сильно задымлённого помещения двух человек до приезда спасателей. Всего при пожаре было спасено 16 человек.