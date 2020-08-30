Число жертв мощнейшего взрыва в Бейруте достигло 190 человек

Число жертв взрыва в порту Бейрута 4 августа выросло до 190 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч человек. Об этом говорится в еженедельном отчёте, опубликованном правительством.

Также стало известно, что три человека до сих пор считаются пропавшими без вести, а 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.