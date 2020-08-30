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Число жертв мощнейшего взрыва в Бейруте достигло 190 человек

Три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Фото © Zuma / TASS

Число жертв взрыва в порту Бейрута 4 августа выросло до 190 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч человек. Об этом говорится в еженедельном отчёте, опубликованном правительством.

Также стало известно, что три человека до сих пор считаются пропавшими без вести, а 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.

Стало известно о возможной связи рабочего из морского порта Бейрута с экстремистами

Следствие выясняет причины мощнейшего взрыва, который едва не разрушил столицу Ливана.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после взрыва в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку.

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