Число жертв мощнейшего взрыва в Бейруте достигло 190 человек

Число жертв взрыва в порту Бейрута 4 августа выросло до 190 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч человек. Об этом говорится в еженедельном отчёте, опубликованном правительством.
Также стало известно, что три человека до сих пор считаются пропавшими без вести, а 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.
Стало известно о возможной связи рабочего из морского порта Бейрута с экстремистамиСледствие выясняет причины мощнейшего взрыва, который едва не разрушил столицу Ливана.
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после взрыва в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку.