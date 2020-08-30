Тизер фильма "Дюна" утёк в Сеть

В Сеть утекла экранная запись тизера фильма Дени Вильнёва "Дюна". Сейчас его показывают в кинотеатрах перед сеансами "Довода", однако официальная премьера в Интернете состоится только 9 сентября, сообщает DTF.

Кадр из тизера фильма "Дюна"

В слитом тизере появляются многие персонажи грядущего фильма: герцог Лето Атрейдес в исполнении Оскара Айзека, барон Харконнен, леди Джессика, Чани, Стилгар и Глосс Раббан. Также зрителям показали испытание кубом агонии, известное поклонникам фильма 1984 года и одноимённого романа. Его проходит главный герой Пол Атрейдес, которого в новой экранизации сыграет Тимоти Шаламе.

Также в тизере прозвучал отрывок из саундтрека, который написал композитор Ханс Циммер. Режиссёром новой "Дюны" стал Дени Вильнёв, известный зрителям своей работой в "Пленницах", "Прибытии" и "Бегущем по лезвию 2049".

На российские экраны фильм выйдет 17 декабря 2020 года.