Тизер фильма "Дюна" утёк в Сеть

В Сеть утекла экранная запись тизера фильма Дени Вильнёва "Дюна". Сейчас его показывают в кинотеатрах перед сеансами "Довода", однако официальная премьера в Интернете состоится только 9 сентября, сообщает DTF.
Кадр из тизера фильма "Дюна"
В слитом тизере появляются многие персонажи грядущего фильма: герцог Лето Атрейдес в исполнении Оскара Айзека, барон Харконнен, леди Джессика, Чани, Стилгар и Глосс Раббан. Также зрителям показали испытание кубом агонии, известное поклонникам фильма 1984 года и одноимённого романа. Его проходит главный герой Пол Атрейдес, которого в новой экранизации сыграет Тимоти Шаламе.
Ханс Циммер назначен композитором "Дюны" Дени ВильнёваВ актёрском составе проекта фигурируют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста.
Также в тизере прозвучал отрывок из саундтрека, который написал композитор Ханс Циммер. Режиссёром новой "Дюны" стал Дени Вильнёв, известный зрителям своей работой в "Пленницах", "Прибытии" и "Бегущем по лезвию 2049".
На российские экраны фильм выйдет 17 декабря 2020 года.
Ранее Лайф сообщал о том, что Дени Вильнёв планирует снять по роману "Дюна" не менее двух фильмов.