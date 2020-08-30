Уральский омбудсмен вступилась за омских врачей, спасших жизнь Навального

Омские врачи полностью выполнили свои обязанности — спасли жизнь поступившего к ним пациента Алексея Навального. А то, что его для дальнейшего лечения перевезли в Германию, было уже исключительно волей родственников. Что никак не ставит под сомнение профессионализм специалистов из Омска. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

— У меня не было сомнений в том, что врачи будут делать своё дело. Иногда мы более чем критично относимся к докторам, но целая эпоха коронавируса показала, что борьба за жизнь людей — их основное призвание... Поэтому мне очень не нравится, когда мы снова перешли грань и начинаем обвинять в чём-то врачей. Врачи боролись за жизнь, врачи спасли жизнь, и такова была воля близких людей, чтобы он лечился в другой больнице, его увезли, — написала Мерзлякова в своём блоге на сайте Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Отметим, ранее за врачей вступился доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль. Он отметил, что его коллеги действовали оперативно и профессионально и "не должны страдать за свой профессионализм". Кроме того, проверку правильности действий врачей провела Генпрокуратура, никаких признаков состава преступлений найдено не было.