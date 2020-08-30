Уральский омбудсмен вступилась за омских врачей, спасших жизнь Навального

Омские врачи полностью выполнили свои обязанности — спасли жизнь поступившего к ним пациента Алексея Навального. А то, что его для дальнейшего лечения перевезли в Германию, было уже исключительно волей родственников. Что никак не ставит под сомнение профессионализм специалистов из Омска. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
— У меня не было сомнений в том, что врачи будут делать своё дело. Иногда мы более чем критично относимся к докторам, но целая эпоха коронавируса показала, что борьба за жизнь людей — их основное призвание... Поэтому мне очень не нравится, когда мы снова перешли грань и начинаем обвинять в чём-то врачей. Врачи боролись за жизнь, врачи спасли жизнь, и такова была воля близких людей, чтобы он лечился в другой больнице, его увезли, — написала Мерзлякова в своём блоге на сайте Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Отметим, ранее за врачей вступился доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль. Он отметил, что его коллеги действовали оперативно и профессионально и "не должны страдать за свой профессионализм". Кроме того, проверку правильности действий врачей провела Генпрокуратура, никаких признаков состава преступлений найдено не было.
Тайны клиники, где лежит Навальный. Медсестра "Шарите", убившая пять пациентов, может досрочно выйти на свободуКлиника "Шарите", куда доставили оппозиционера Алексея Навального, занимает первое место в рейтинге медучреждений Германии. Но эта клиника не всегда была оплотом благополучия. В её биографии есть страшные тайны, о которых она не любит вспоминать. В нулевых здесь работала медсестра Ирена Беккер, которую прозвали Ангелом Смерти. Несмотря на то что Беккер признана виновной в убийствах пяти пациентов, она может оказаться на свободе уже через несколько месяцев.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.