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В Екатеринбурге мужчина год жил в квартире с телом умершей матери

Из-за проблем в развитии он практически не разговаривает и не чувствует запахов.

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Фото © Pixabay

В Екатеринбурге мужчина около года жил с телом умершей матери. Соседи заметили исчезновение 85-летней женщины и обратили внимание на неприятный запах из квартиры. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который всё это время жил с мумифицированным телом, — рассказал Горелых.

Оказалось, это 35-летний сын умершей. Мужчина состоит на учёте у врачей. Из-за проблем в развитии он практически не разговаривает и не чувствует запахов. По словам местных жителей, их сосед питался объедками с мусорных баков и ходил в лохмотьях.

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По данному факту Бюро судебно-медицинской экспертизы организовало служебную проверку.

Ранее Лайф писал о 35-летнем безработном из Петербурга, который убил родную мать табуреткой и спрятал тело в ковре на балконе.

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