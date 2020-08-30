В Екатеринбурге мужчина год жил в квартире с телом умершей матери

В Екатеринбурге мужчина около года жил с телом умершей матери. Соседи заметили исчезновение 85-летней женщины и обратили внимание на неприятный запах из квартиры. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
— Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который всё это время жил с мумифицированным телом, — рассказал Горелых.
Оказалось, это 35-летний сын умершей. Мужчина состоит на учёте у врачей. Из-за проблем в развитии он практически не разговаривает и не чувствует запахов. По словам местных жителей, их сосед питался объедками с мусорных баков и ходил в лохмотьях.
В Башкирии родне погибшего предложили найти нужный труп в морге самостоятельноПо данному факту Бюро судебно-медицинской экспертизы организовало служебную проверку.
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