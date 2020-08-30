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Опрос показал, как провели это лето российские школьники

Обычно популярный отдых в лагере из-за пандемии оказался на последнем месте.

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Фото © Pixabay

Стало известно, как провели лето российские школьники. Оказалось, что большинство из них — 43% — остались дома. Опрос среди родителей учащихся провёл сервис "Туту.ру".

По результатам опроса, второе место по популярности занял отдых на даче. Там каникулы провели 33% школьников. Следующую строчку разделили отдых на отечественных курортах и путешествия по России — 7%. Также опрос показал, что каникулы за границей провели лишь 5% учащихся. Еще 3% отдыхали у родственников в другом городе.

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Это поможет разводить потоки учеников и соблюдать меры предосторожности.

Наименее популярным в этом году стал отдых в оздоровительных лагерях — туда отправилось всего 2%. Объяснить такой показатель не так сложно, в этом году из-за пандемии коронавируса детские лагеря работали только один месяц из трёх.

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