Стена дыма. Автомобилисты сняли на видео масштабный природный пожар под Тулой

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Крупный природный пожар вспыхнул на юге Тульской области вблизи автомобильной трассы М-4 "Дон". В результате возгорания образовалось облако дыма, которое поднималось в воздух на сотни метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах над горизонтом виднеется в буквальном смысле стена дыма.

По мере приближения к району возгорания дым ухудшает видимость на автостраде. Водители вынуждены сбавлять скорость.