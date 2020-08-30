Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стена дыма. Автомобилисты сняли на видео масштабный природный пожар под Тулой

Из-за возгорания сильно ухудшилась видимость на участке трассы М-4 "Дон".

270

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Крупный природный пожар вспыхнул на юге Тульской области вблизи автомобильной трассы М-4 "Дон". В результате возгорания образовалось облако дыма, которое поднималось в воздух на сотни метров. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах над горизонтом виднеется в буквальном смысле стена дыма.

По мере приближения к району возгорания дым ухудшает видимость на автостраде. Водители вынуждены сбавлять скорость.

На черноморском побережье опять пожар. Теперь в пригороде Сочи — видео

В регионе объявлено экстренное предупреждение. Туристам и местным жителям запрещено разводить костры.

Как сообщал Лайф, ранее крупный природный пожар произошёл недалеко от Анапы. Властям пришлось эвакуировать около тысячи туристов из-за угрозы распространения огня. Возгорание удалось ликвидировать спустя сутки лишь благодаря привлечению значительных сил МЧС. Позднее экологи рассказали о значительном ущербе природе края в результате пожара.

Выбор редакции

Loading...