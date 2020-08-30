Названы пять самых популярных в России хетчбэков в 2020 году

Самым популярным в России хетчбэком в январе – июле 2020 года стал автомобиль Kia Rio X-line. По итогам первых семи месяцев текущего года россияне купили 23,1 тысячи таких машин. По данным агентства " Автостат ", по сравнению с прошлогодними показателями продажи этой модели выросли на 12%.

Вторым по популярности стал Renault Sandero. С января по июль россияне приобрели около 14 тысяч таких хетчбэков. Это на 18% меньше, чем в январе – июле 2019 года. На третьей строчке Lada XRay с показателем в 10,8 тысячи единиц. Продажи этого автомобиля упали на 32,2% по сравнению с прошлым годом. На четвёртом месте Kia Ceed. Таких хетчбэков продано три тысячи (-32,1%). Топ-5 замыкает Datsun Mi-Do — 1,3 тысячи авто (-22,3%).