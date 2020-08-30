Первый премьер Украины предсказал катастрофу "страшнее Чернобыля"

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может стать для Украины ещё большей экологической катастрофой, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин изданию "Страна.ua".

— Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены, — заявил Фокин.

По его мнению, Украине необходимо срочно начать работу по предотвращению возможной катастрофы. Иначе загрязнённая вода заполнит все местные реки и озёра, после чего войдёт в Азовское и Чёрное моря. В этом случае, по словам Фокина, масштаб катастрофы может превзойти аварию в Чернобыле.