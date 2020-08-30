Иностранцы отметили в соцсетях профессионализм российских врачей при спасении жизни Навального

Иностранные пользователи соцсетей отметили непоследовательность позиции сторонников версии того, что российские врачи якобы плохо лечили поступившего к ним Алексея Навального. Тем более когда в пример российским специалистам ставят их немецких коллег, которые сейчас занимаются лечением блогера. В частности, в Сети отметили, что и в России, и в Германии для лечения продолжают использовать один и тот же медицинский препарат. То есть немецкие врачи придерживаются той же методики лечения, которую установили российские специалисты.

Кроме того, отмечается, что врачи из Омска при направлении пациента в Германию передали немецким коллегам из клиники "Шарите" полную информацию о состоянии здоровья пациента и ходе его лечения, в том числе результаты анализов. Когда же главврач омской больницы попросил немецкую сторону предоставить данные, на основании которых было высказано предположение, что Навального якобы отравили, клиника "Шарите" просто проигнорировала данную просьбу.

— Врачи омской больницы регулярно предоставляли населению всю возможную информацию о здоровье пациента, за исключением информации, защищённой законом о медицинской тайне. Они регулярно давали комментарии в СМИ, несмотря на предвзятость многих публикаций. Утром 22 августа Навальный находится в Германии, и только 24 августа в клинике Charite опубликовано первое заявление о его состоянии. Пресс-конференция, заявленная на утро 25 августа, была впоследствии отменена без объяснений, — написал на своей странице в Facebook программист из Болгарии Хамит Кан.

Отметим, ранее за омских врачей вступился доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль. Он отметил, что его коллеги действовали оперативно и профессионально и "не должны страдать за свой профессионализм". Аналогичного мнения придерживается и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Кроме того, проверку правильности действий врачей провела Генпрокуратура, никаких признаков состава преступлений найдено не было.