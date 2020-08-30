Иностранцы отметили в соцсетях профессионализм российских врачей при спасении жизни Навального

Иностранные пользователи соцсетей отметили непоследовательность позиции сторонников версии того, что российские врачи якобы плохо лечили поступившего к ним Алексея Навального. Тем более когда в пример российским специалистам ставят их немецких коллег, которые сейчас занимаются лечением блогера. В частности, в Сети отметили, что и в России, и в Германии для лечения продолжают использовать один и тот же медицинский препарат. То есть немецкие врачи придерживаются той же методики лечения, которую установили российские специалисты.
Кроме того, отмечается, что врачи из Омска при направлении пациента в Германию передали немецким коллегам из клиники "Шарите" полную информацию о состоянии здоровья пациента и ходе его лечения, в том числе результаты анализов. Когда же главврач омской больницы попросил немецкую сторону предоставить данные, на основании которых было высказано предположение, что Навального якобы отравили, клиника "Шарите" просто проигнорировала данную просьбу.
— Врачи омской больницы регулярно предоставляли населению всю возможную информацию о здоровье пациента, за исключением информации, защищённой законом о медицинской тайне. Они регулярно давали комментарии в СМИ, несмотря на предвзятость многих публикаций. Утром 22 августа Навальный находится в Германии, и только 24 августа в клинике Charite опубликовано первое заявление о его состоянии. Пресс-конференция, заявленная на утро 25 августа, была впоследствии отменена без объяснений, — написал на своей странице в Facebook программист из Болгарии Хамит Кан.
Отметим, ранее за омских врачей вступился доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль. Он отметил, что его коллеги действовали оперативно и профессионально и "не должны страдать за свой профессионализм". Аналогичного мнения придерживается и уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Кроме того, проверку правильности действий врачей провела Генпрокуратура, никаких признаков состава преступлений найдено не было.
Тайны клиники, где лежит Навальный. Медсестра "Шарите", убившая пять пациентов, может досрочно выйти на свободуКлиника "Шарите", куда доставили оппозиционера Алексея Навального, занимает первое место в рейтинге медучреждений Германии. Но эта клиника не всегда была оплотом благополучия. В её биографии есть страшные тайны, о которых она не любит вспоминать. В нулевых здесь работала медсестра Ирена Беккер, которую прозвали Ангелом Смерти. Несмотря на то что Беккер признана виновной в убийствах пяти пациентов, она может оказаться на свободе уже через несколько месяцев.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.