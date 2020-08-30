Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство. Сын в пролёте

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что всё наследство планирует переписать на свою супругу в четвёртом браке Полину. По его словам, именно она помогала Диброву восстанавливаться после пережитого инсульта.

Он также признался, что как раз после этого случая и задумался над вопросом наследства. А вот что из нажитого отцом получит его сын, будет решать сама Полина. С ним телеведущий не виделся уже 15 лет.

— Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него, — признался Дибров в эфире телеканала НТВ.