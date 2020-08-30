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Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство. Сын в пролёте

Телеведущий на этой неделе стал пенсионером и рассказал, сколько будет получать.

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Дмитрий Дибров. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что всё наследство планирует переписать на свою супругу в четвёртом браке Полину. По его словам, именно она помогала Диброву восстанавливаться после пережитого инсульта.

Он также признался, что как раз после этого случая и задумался над вопросом наследства. А вот что из нажитого отцом получит его сын, будет решать сама Полина. С ним телеведущий не виделся уже 15 лет.

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Однако на вопрос о личной жизни спортсменка ответила неоднозначно.

Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него, — признался Дибров в эфире телеканала НТВ.

Ранее Дибров также рассказал о размере своей пенсии. По словам телеведущего, пенсионером он стал официально только на этой неделе и пенсия его вполне устраивает.

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