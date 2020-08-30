В соцсетях высмеяли заявление французских СМИ об отравлении Навального

Глава Офиса по развитию инвестиций и технологий ООН в сфере промышленного развития во Франции Жан-Клод Плана высмеял французский телеканал BFMTV после его заявления о том, что Алексея Навального якобы отравили.

По его словам, ранее телеканал заявлял о том, что медицинские маски в период пандемии бесполезны или могут быть полезны лишь в отдельных случаях, а также о том, что лекарственное средство от малярии гидроксихлорохин смертельно опасно. Таким образом Жан-Клод Плана намекнул на непрофессионализм сотрудников телекомпании.

— Какие знатоки! — написал он в "Фейсбуке". — Омские врачи, которые вмешались через несколько минут [после госпитализации Навального], будут смотреть на это со смехом. Это тот случай, когда медицина становится политикой.