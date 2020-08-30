В соцсетях высмеяли заявление французских СМИ об отравлении Навального

Глава Офиса по развитию инвестиций и технологий ООН в сфере промышленного развития во Франции Жан-Клод Плана высмеял французский телеканал BFMTV после его заявления о том, что Алексея Навального якобы отравили.
По его словам, ранее телеканал заявлял о том, что медицинские маски в период пандемии бесполезны или могут быть полезны лишь в отдельных случаях, а также о том, что лекарственное средство от малярии гидроксихлорохин смертельно опасно. Таким образом Жан-Клод Плана намекнул на непрофессионализм сотрудников телекомпании.
— Какие знатоки! — написал он в "Фейсбуке". — Омские врачи, которые вмешались через несколько минут [после госпитализации Навального], будут смотреть на это со смехом. Это тот случай, когда медицина становится политикой.
Иностранцы отметили в соцсетях профессионализм российских врачей при спасении жизни НавальногоПользователи Сети отметили, что медики предоставили обществу и коллегам из Германии все данные по лечению блогера, в то время как немецкая сторона не спешит раскрывать суть своего лечения.
Ранее и другие иностранцы высказались по поводу ситуации, сложившейся вокруг госпитализации Алексея Навального. Так, профессор римского университета имени Гвидо Карли отметил эффективность выбранного омскими врачами метода лечения, а журналисты из Италии опубликовали расследование о действиях российских властей по спасению блогера, в котором удивились оперативности и профессиональности оказанной Навальному в Омске помощи.