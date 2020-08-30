Профессор римского университета оценил действия врачей по госпитализации Навального

Профессор римского университета имени Гвидо Карли Игор Пеличчари отметил эффективность выбранного омскими врачами лечения блогера Алексея Навального. В публикации для итальянского издания Formiche он подчеркнул, что с первых минут госпитализации пациенту начали делать уколы атропина, которые оказались настолько эффективными, что немецкие врачи продолжили использовать этот препарат.
— Как только Навальный прибывает в больницу, ему тут же делают уколы атропина, которые стабилизируют его положение до такой степени, что немецкая бригада медиков будет продолжать применять тот же препарат, признавая его эффективность, — говорится в статье.
Итальянских журналистов приятно поразили действия по спасению Навального в ОмскеАналитики обратили внимание, что блогер избежал смерти, прибыв в больницу "с невероятной скоростью".
Он также подчеркнул важность передачи омскими медиками немецким коллегам всех анализов и диагностических тестов пациента, что позволило вторым получить более-менее полную картину болезни блогера и отслеживать динамику её развития. Кроме того, профессор отметил, что у Навального были все шансы умереть, если бы госпитализация затянулась, однако врачи максимально быстро прибыли к экстренно севшему самолёту, а после 44 часа боролись за жизнь пациента.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Российским медикам удалось стабилизировать его состояние и в короткие сроки довести до транспортабельного состояния, после чего он был доставлен медицинским спецбортом в немецкую клинику. Тем не менее сторонники Навального с критикой обрушились на омских врачей, обвиняя их в непрофессионализме и развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь.