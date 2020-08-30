Профессор римского университета оценил действия врачей по госпитализации Навального

Профессор римского университета имени Гвидо Карли Игор Пеличчари отметил эффективность выбранного омскими врачами лечения блогера Алексея Навального. В публикации для итальянского издания Formiche он подчеркнул, что с первых минут госпитализации пациенту начали делать уколы атропина, которые оказались настолько эффективными, что немецкие врачи продолжили использовать этот препарат.

— Как только Навальный прибывает в больницу, ему тут же делают уколы атропина, которые стабилизируют его положение до такой степени, что немецкая бригада медиков будет продолжать применять тот же препарат, признавая его эффективность, — говорится в статье.

Он также подчеркнул важность передачи омскими медиками немецким коллегам всех анализов и диагностических тестов пациента, что позволило вторым получить более-менее полную картину болезни блогера и отслеживать динамику её развития. Кроме того, профессор отметил, что у Навального были все шансы умереть, если бы госпитализация затянулась, однако врачи максимально быстро прибыли к экстренно севшему самолёту, а после 44 часа боролись за жизнь пациента.