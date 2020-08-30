Раскрыта причина крушения Су-27 над Чёрным морем

Истребитель Су-27 ВКС России потерпел крушение над Чёрным морем недалеко от Феодосии 25 марта 2020 года в результате взрыва двигателя авиационной ракеты. К этому выводу пришла государственная комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы.
— Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после её схода, — сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил РФ Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда".
Два буксира направились к месту падения Су-27 в Чёрном мореНа месте уже находится теплоход "Волго-Балт 179".
Как уже сообщал Лайф, вечером 25 марта Су-27 пропал с экранов радаров над акваторией Чёрного моря в 50 км от Феодосии. На поиск и спасение лётчика вылетели самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8, однако найти его не удалось.