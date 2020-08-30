Раскрыта причина крушения Су-27 над Чёрным морем

Истребитель Су-27 ВКС России потерпел крушение над Чёрным морем недалеко от Феодосии 25 марта 2020 года в результате взрыва двигателя авиационной ракеты. К этому выводу пришла государственная комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы.

— Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после её схода, — сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил РФ Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда".