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Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

Анатолий Прохоров руководил проектом с 2003 года.

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Анатолий Прохоров. Фото © Facebook / konstantin.bronzit

На 73-м году жизни скончался художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Сегодня не стало Анатолия Прохорова — одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики", — приводит его слова ТАСС.

В Москве скончался актёр из советского фильма "Три толстяка"

Точная причина смерти пока не известна. Артисту было 89 лет.

Анатолий Прохоров был худруком "Смешариков" с 2003 года. В 2008 году за свои труды в данном проекте он удостоился государственной премии.

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