Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

На 73-м году жизни скончался художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

— Сегодня не стало Анатолия Прохорова — одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики", — приводит его слова ТАСС.

Анатолий Прохоров был худруком "Смешариков" с 2003 года. В 2008 году за свои труды в данном проекте он удостоился государственной премии.