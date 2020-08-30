Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

На 73-м году жизни скончался художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
— Сегодня не стало Анатолия Прохорова — одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики", — приводит его слова ТАСС.
В Москве скончался актёр из советского фильма "Три толстяка"Точная причина смерти пока не известна. Артисту было 89 лет.
Анатолий Прохоров был худруком "Смешариков" с 2003 года. В 2008 году за свои труды в данном проекте он удостоился государственной премии.
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