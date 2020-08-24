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В Москве скончался актёр из советского фильма "Три толстяка"

Точная причина смерти пока не известна. Артисту было 89 лет.

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Борис Христофоров. Фото © Кадр из кинофильма "Три толстяка"

В Москве на 90-м году жизни скончался российский и советский актёр Борис Христофоров. Об этом сообщает Пятый канал. Наибольшую популярность артисту принесла его роль в фильме "Три толстяка".

Отмечается, что смерть Христофорова не носит криминальный характер, однако точные причины произошедшего не уточняются. Нет информации и о дате прощания с артистом.

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