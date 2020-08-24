В Москве скончался актёр из советского фильма "Три толстяка"

В Москве на 90-м году жизни скончался российский и советский актёр Борис Христофоров. Об этом сообщает Пятый канал. Наибольшую популярность артисту принесла его роль в фильме "Три толстяка".

Отмечается, что смерть Христофорова не носит криминальный характер, однако точные причины произошедшего не уточняются. Нет информации и о дате прощания с артистом.