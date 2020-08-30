С осуждённого за взятку экс-министра Улюкаева взыщут почти две тысячи рублей

Отбывающий наказание в колонии бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев должен заплатить судебным приставам почти две тысячи рублей. Соответствующее исполнительное производство по задолженности было открыто Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Согласно данным, размещённым на официальном сайте ведомства, бывший министр имеет задолженность на сумму 1760 рублей четыре копейки. Решение о взыскании долга было принято в судебном участке 178-го Мирового суда столичного района Раменки.

Отметим, что суть дела, по которому у бывшего министра образовался долг, не раскрывается.