Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньги В этом году август оправдал свой статус "нехорошего месяца" для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?