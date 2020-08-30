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Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

По его мнению, удешевление отечественной валюты скоро закончится.

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Фото © Pixabay

Курс рубля может ещё упасть в сентябре из-за геополитической неопределённости. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер "Российской газете".

По словам эксперта, в сентябре доллар может достичь показателя в 77,5–78 рублей, а евро ненадолго сумеет подняться выше 90. Однако, как отмечает Зельцер, пик гуманитарно-экономического кризиса в мире уже пройден, что означает скорое восстановление рынка.

Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньги

В этом году август оправдал свой статус "нехорошего месяца" для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?

— К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики, — добавляет он.

Несмотря на общие положительные показатели мировой экономики, рубль в августе стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке. Однако, по словам эксперта, основы российской экономики достаточно устойчивы, поэтому со временем это может привести к нивелированию большей части августовского падения рубля. В качестве ориентира, к которому может прийти российская валюта, Зельцев рассматривает 72,5 рубля за доллар США.

Напомним, ранее аналитики предсказали снижение курса доллара. По словам экспертов, американская валюта может упасть до 70 рублей.

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