Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Курс рубля может ещё упасть в сентябре из-за геополитической неопределённости. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер "Российской газете".
По словам эксперта, в сентябре доллар может достичь показателя в 77,5–78 рублей, а евро ненадолго сумеет подняться выше 90. Однако, как отмечает Зельцер, пик гуманитарно-экономического кризиса в мире уже пройден, что означает скорое восстановление рынка.
Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньгиВ этом году август оправдал свой статус "нехорошего месяца" для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?
— К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики, — добавляет он.
Несмотря на общие положительные показатели мировой экономики, рубль в августе стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке. Однако, по словам эксперта, основы российской экономики достаточно устойчивы, поэтому со временем это может привести к нивелированию большей части августовского падения рубля. В качестве ориентира, к которому может прийти российская валюта, Зельцев рассматривает 72,5 рубля за доллар США.
Напомним, ранее аналитики предсказали снижение курса доллара. По словам экспертов, американская валюта может упасть до 70 рублей.