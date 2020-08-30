Итальянских журналистов приятно поразили действия по спасению Навального в Омске

Итальянские журналисты выпустили расследование о действиях российских властей по спасению Алексея Навального, в котором выразили удивление оперативности и профессиональности оказанной блогеру в Омске помощи. Материал опубликован в издании Il Giornale.

— Поразительно, что за 44 часа госпитализации в омской больнице Навальный избежал смерти, прибыв в госпиталь с невероятной скоростью — через полчаса после приземления самолёта, — что сводит на нет любые домыслы о желании убить его, так как самым простым способом было бы "не успеть", — пишет автор статьи.

Журналист обращает внимание на то, что пациенту провели восемь биохимических анализов, 11 — крови, пять электрокардиограмм, 25 тестов на глюкозу, четыре общих анализа мочи и даже МРТ. Ещё один поразивший автора расследования факт — состояние Навального стабилизировали сразу после госпитализации с помощью инъекции атропина. Впоследствии немецкие врачи признали эффективность этого препарата и продолжили его применять в лечении пациента уже в Германии.

С учётом предпринятых по спасению жизни Навального мер журналист констатирует, что если отравление и имело место, то "за ним стоит не Кремль".