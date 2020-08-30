В Одессе ЛГБТ-активисты подрались с националистами

В Одессе "Марш равенства" закончился дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами из движения "Традиции и порядок".
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Сотрудникам полиции пришлось применить электрошокеры. Сообщается, что националисты закидывали участников марша яйцами и распыляли слезоточивый газ.
Тысячи людей вышли на марш против расизма и полицейского произвола в Австралии — видеоШествия под лозунгом Black Lives Matter уже прошли в городах Канады, Лондоне, Афинах и Вене.
— В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских, — рассказали в полиции Одессы.
На акции задержали 16 человек. На них составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского или военнослужащего.
Ранее Лайф сообщал о задержании на Украине националистов, которые обстреляли автобус под Харьковом. В транспорте находились активисты движения "Патриоты — За жизнь".