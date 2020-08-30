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В Одессе ЛГБТ-активисты подрались с националистами

В ход пошли яйца и слезоточивый газ.

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Фото © Одесса Медиа

В Одессе "Марш равенства" закончился дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами из движения "Традиции и порядок".

Фото © Нацполиция Украины

Сотрудникам полиции пришлось применить электрошокеры. Сообщается, что националисты закидывали участников марша яйцами и распыляли слезоточивый газ.

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