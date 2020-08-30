СМИ сообщают о взрыве нескольких ракет на территории аэропорта Багдада

СМИ сообщают о том, что как минимум две ракеты упали на территории международного аэропорта Багдада в Ираке. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Информации о том, кто стоит за ракетным ударом, пока нет, передаёт телеканал Sky News Arabia.

В последний раз о ракетном ударе на территории Багдада сообщалось в середине августа. Тогда взрыв произошёл в районе "зелёной зоны" города. В результате обстрела также никто не пострадал.