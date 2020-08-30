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СМИ сообщают о взрыве нескольких ракет на территории аэропорта Багдада

В последний раз столица Ирака обстреливалась меньше месяца назад.

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Фото © Twitter / iraqinow3

СМИ сообщают о том, что как минимум две ракеты упали на территории международного аэропорта Багдада в Ираке. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Информации о том, кто стоит за ракетным ударом, пока нет, передаёт телеканал Sky News Arabia.

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По данным СМИ, численность войск в стране уменьшится до 3500 человек.

В последний раз о ракетном ударе на территории Багдада сообщалось в середине августа. Тогда взрыв произошёл в районе "зелёной зоны" города. В результате обстрела также никто не пострадал.

А в начале года в Багдаде был убит ракетным ударом США иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран пригрозили отомстить за убийство военного и нанёс ответный ракетный удар по нескольким американским объектам в Ираке. В результате атаки никто не погиб.

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