СМИ сообщают о взрыве нескольких ракет на территории аэропорта Багдада

СМИ сообщают о том, что как минимум две ракеты упали на территории международного аэропорта Багдада в Ираке. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Информации о том, кто стоит за ракетным ударом, пока нет, передаёт телеканал Sky News Arabia.
Трамп заявил о намерении сократить число военнослужащих США в ИракеПо данным СМИ, численность войск в стране уменьшится до 3500 человек.
В последний раз о ракетном ударе на территории Багдада сообщалось в середине августа. Тогда взрыв произошёл в районе "зелёной зоны" города. В результате обстрела также никто не пострадал.
А в начале года в Багдаде был убит ракетным ударом США иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран пригрозили отомстить за убийство военного и нанёс ответный ракетный удар по нескольким американским объектам в Ираке. В результате атаки никто не погиб.