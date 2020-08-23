Звезда реалити-шоу снялась голой в ванне, но фанаты принялись хвалить её парня из-за одной детали

Бывшая звезда реалити-шоу "Женаты с первого взгляда" (Married at First Sight) Марта Калифатидис из Австралии поделилась с поклонниками в "Инстаграме" знойным фото. Девушка полностью обнажилась и забралась в ванну с прозрачной водой.

Фото © Instagram / marthaa__k

31-летняя блондинка томно смотрела в камеру, едва прикрыв пышную грудь рукой. "Вода в ванне чиста, как моя душа... Прилетела из Тасмании!" — указала она в подписи к откровенному снимку.

Фото © Instagram / marthaa__k

Однако фанатов волновали не только её соблазнительные изгибы и раскованность. Их заинтересовал один момент, над которым они долго ломали голову: как вообще инста-диве удалось сделать снимок с подобного ракурса. Некоторые даже предположили, что девушка использовала беспилотник.

Ты использовала дрон? Пользователь Instagram

Фото © Instagram / marthaa__k

Я хочу знать, каким образом человек мог сделать такую фотографию Пользователь Instagram

Не знаю, что лучше, ты или то, каким способом сделано это фото Пользователь Instagram