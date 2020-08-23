Звезда реалити-шоу снялась голой в ванне, но фанаты принялись хвалить её парня из-за одной детали

Бывшая звезда реалити-шоу "Женаты с первого взгляда" (Married at First Sight) Марта Калифатидис из Австралии поделилась с поклонниками в "Инстаграме" знойным фото. Девушка полностью обнажилась и забралась в ванну с прозрачной водой.
31-летняя блондинка томно смотрела в камеру, едва прикрыв пышную грудь рукой. "Вода в ванне чиста, как моя душа... Прилетела из Тасмании!" — указала она в подписи к откровенному снимку.
Однако фанатов волновали не только её соблазнительные изгибы и раскованность. Их заинтересовал один момент, над которым они долго ломали голову: как вообще инста-диве удалось сделать снимок с подобного ракурса. Некоторые даже предположили, что девушка использовала беспилотник.
Ты использовала дрон?
Пользователь Instagram
Я хочу знать, каким образом человек мог сделать такую фотографию
Пользователь Instagram
Не знаю, что лучше, ты или то, каким способом сделано это фото
Пользователь Instagram
Однако разгадка оказалась куда проще. Сама Марта рассказала в комментариях, что эффектный ракурс — заслуга её заботливого бойфренда Майкла Брунелли. А вскоре и сам парень ответил подписчикам, пошутив, что ему действительно пришлось как следует извернуться. Но ради любимой девушки пойдёшь и не на такое. И юзеры выразили восхищение способностями Майкла, отметив, что инста-диве очень повезло.