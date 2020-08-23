Скандалы, интриги, расследования. 5 самых спорных рекордов книги Гиннесса

Кто лучше всех играет в Donkey Komg? Кто самая выносливая медсестра? И, наконец, кто самый старый человек на Земле? Ответы на эти вопросы содержит Книга рекордов Гиннесса, но получить их было не так уж и легко. Почему — рассказывает издание Mental Floss.

Самый крупный счёт в Donkey Kong

Билли Митчелл с фанатами. Фото © Wikimedia Commons

Свой первый рекорд в видеоигре Donkey Kong Билли Митчелл установил ещё в 1982 году, набрав 874 300 очков. В июне 2005 года он стал первым игроком, набравшим более одного миллиона очков. Но на этом Митчелл не остановился, побив своё собственное достижение ещё дважды — в 2007 и 2010 годах. Однако в 2018 году организация Twin Galaxies заявила, что Митчелл, возможно, использовал модифицированные версии игровых автоматов. Сначала его вычеркнули из книги Гиннесса, но, после того как независимый эксперт по видеоиграм Робби Лейкман провёл своё расследование, рекорды Митчелла восстановили: выяснилось, что причин для его дисквалификации не было.

Самая быстрая участница марафона в костюме медсестры

Джессика Андерсон. Фото © RCNi

В 2019 году медсестра Королевского лондонского госпиталя Джессика Андерсон попыталась установить новый рекорд Гиннесса, пробежав марафон в рабочей униформе. Она показала результат 3 часа 8 минут и 22 секунды и решила, что дело в шляпе. Однако у книги Гиннесса были свои представления о том, как должна одеваться медсестра, поэтому рекорд не был засчитан. В соцсетях тут же началась кампания в поддержку Джессики. В результате члены оргкомитета изменили своё решение, признав, что их сведения о рабочей одежде медсестёр устарели.

Самый успешный продавец автомобилей

Джо Джирард. Фото © Automotive Hall Of Fame

Джо Джирард из Детройта был известен тем, что продавал по тысяче автомобилей в год. Он достиг своего пика в 1973 году, когда продал 1425 машин и в результате попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако в 2017 году автодилер из Мичигана по имени Али Реда заявил, что побил этот рекорд, продав 1530 новых и 52 подержанных автомобиля. Джирард подал на Реду в суд. Представители книги Гиннесса попытались найти подтверждение цифрам Реды, но пришли к выводу, что сделать это невозможно. В итоге рекорд Джирарда так и остался непревзойдённым. Достижения в сфере продажи автомобилей больше не учитываются оргкомитетом.

1490 бёрпи за час

Элизабет Льоренте. Фото © Twitter / theprojecttv

Бёрпи — это функциональное упражнение, в котором задействованы все группы мышц: руки, грудь, квадрицепсы, ягодицы, бицепсы и брюшной пресс. Выполняется оно так: нужно глубоко присесть до момента, когда ладони можно поставить на пол, затем отжаться от пола, прыжком вернуться в присед и в конце подпрыгнуть, хлопнув руками над головой. Обычному человеку хватает 20 бёрпи, чтобы устать, но рекордсменка книги Гиннесса Элизабет Льоренте выполнила 1490 за час. Пользователи Сети обвинили её в мошенничестве: по их мнению, Элизабет совсем не отжималась, мало прыгала и не хлопала руками над головой. Тем не менее оргкомитет книги Гиннесса счёл, что упражнение выполнялось правильно, а значит, Льоренте заслужила звание рекордсменки.

Самый старый человек

Жанна Кальман в 20 лет (слева) и в 121 год (справа). Фото © Wikimedia Commons