Семья переехала в дом на колёсах, и это кажется невозможным, если посмотреть на фото до ремонта

Последние годы Деккеры всё время думали над тем, чтобы бросить всё и опробовать на себе все прелести жизни на колёсах. И то, что они воспитывают троих детей, их нисколько не смутило

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

В начале этого года Кимберли и Брендан купили старенький дом на колёсах 2010 года выпуска. Тогда они подумали, что, если они оставят ужасный ремонт, наслаждаться шикарными видами будет сложно

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

Пара начала преображать дом в соответствии со своими представлениями об эстетике и дизайне интерьеров. То, что у них получилось, вряд ли оставит кого-то равнодушным

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

Причём на ремонт дома мечты ушло совсем немного. Если на сам фургон они потратили 12 тысяч долларов (876 тысяч рублей), то дизайнерский интерьер обошёлся всего в 2 тысячи (146 тысяч рублей)

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

Деккерам уже не терпелось отправиться в путешествие, поэтому, чтобы ускорить ремонт, они воспользовались помощью профессионала

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

За считаные дни бежевый фургон с линолеумом и старомодной мебелью с помощью пары вёдер краски и новой фурнитуры превратился в современный дом, соответствующий всем стандартам Instagram

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

Кстати, семья ведёт блог, в котором показывает, на что их жилище было похоже до ремонта и как выглядит сейчас. На них подписано более 7 тысяч человек

Фото © Instagram / thedekkertrekkers

Хоть основной ремонт был закончен, фургончик продолжает меняться. Кимберли рассказывает, что они постоянно что-то присматривают, что может вписаться в их новый дом, пишет Insider