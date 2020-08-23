10 советских актрис, которым стоит только надеть униформу, и от них не оторвать глаз

Униформа не всегда означает одежду для военных. Были в советском кино и другие примеры, когда форменная одежда помогала актрисам органично вжиться в роль.

Наталья Андрейченко

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания" © "Кинопоиск"

Без лишних слов и отступлений Мэри Поппинс в исполнении Андрейченко — самая утончённая няня и воспитательница. Сегодня наряд такого рода не встретишь в реальной жизни, но отдельные его атрибуты и аксессуары весьма популярны в ролевых играх. Именно этот образ в середине 80-х заставил самых утончённых советских модниц пересмотреть свой гардероб.

Ольга Остроумова и Ирина Шевчук

Кадр из фильма "А зори здесь тихие..." © "Кинопоиск"

Когда режиссёр Станислав Ростоцкий подбирал актрис для "А зори здесь тихие...", Ольге Остроумовой было 25 лет. Да, вся команда девушек-добровольцев подобрана идеально, и нельзя сказать, что кому-то из них форма идёт меньше. Но именно роль Жени Комельковой сделала Остроумову всенародной любимицей. Для Ирины Шевчук роль в фильме также стала судьбоносной.

Татьяна Доронина, Светлана Светличная, Елена Проклова

Кадры из фильмов "Ещё раз про любовь", "Неподсуден", "Мимино" © "Кинопоиск"

"Ещё раз про любовь" — далеко не главная картина Дорониной. Но роль стюардессы в этом фильме она сыграла блестяще. Через год Светлана Светличная усилит представление о советских бортпроводницах как о самых красивых и привлекательных девушках в мире. Ещё через восемь лет Елена Проклова поставит точку в спорах о том, стюардессы какой страны являются самыми желанными девушками планеты.

Лариса Голубкина

Кадры из фильмов "Гусарская баллада", "Битва за Берлин" © "Кинопоиск"

Голубкина частенько исполняла роли, где ей приходилось перевоплощаться с помощью одежды. Одна "Гусарская баллада" чего стоит... А как на ней сидит форма в "Битве за Берлин" 1972 года!

Ирина Скобцева

Кадр из фильма "Они сражались за Родину" © "Кинопоиск"

Можно ли вообще рассуждать о том, как на женщине сидит униформа, когда речь идёт о фильме "Они сражались за Родину"? Да, если это роль медсестры, которая и на фронте остаётся не просто боевым товарищем, но и женщиной, которая может в последний момент утешить погибающего солдата.

Надежда Румянцева

Кадр из фильма "Крепкий орешек" © "Кинопоиск"

В советском кино тоже был свой "Крепкий орешек". Роль зенитчицы в исполнении Румянцевой — небольшая разрядка с юмором на фоне трагического военного кино тех лет. Румянцева с присущей ей энергией очень органично влилась в роль неугомонной и шустрой наводчицы, которая умудряется "дать прикурить" фашистам и влюбить в себя брутального и сдержанного лейтенанта.

Галина Фигловская

Кадры из фильма "Женя, Женечка и "катюша" © "Кинопоиск"