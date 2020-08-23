Модель так сильно стянула себя завязками крошечного купальника, что вызвала у фанатов отвращение

Инста-звезда Хлоя Саксон из британского Манчестера не перестаёт завораживать подписчиков своими формами. На этот раз девушка отправилась на отдых в Марбелью, Испания, пишет The Sun. Там брюнетка красовалась в купальнике от бренда Fashion Nova, который поделился знойными фото в своём инстаграм-аккаунте.
Хлоя надела комплект, расцветка которого напоминала змеиную кожу. Брюнетка принимала выгодные позы, чтобы показать пышную грудь, тонкую талию и эффектные бёдра. И привлечь внимание ей действительно удалось.
Однако подписчики не только делали комплименты её фигуре, но и высказали своё недоумение. Модель настолько перетянула себя завязками и так сдавила полуобнажённый бюст, что юзеры решили, что купальник ей мал или у него и вовсе не хватает некоторых частей.
У неё тело богини
tr_oy4577
А где остальная часть купальника?
mellyfeli.87
Ужасно
dr.6blkov
Впрочем, девушку подобными отзывами не смутить. Сейчас на её инстаграм подписано 822 тысячи человек, которые готовы лайкать каждое её фото. Возможно, секрет успеха брюнетки кроется не только в откровенных фото, но ещё и в том, что ранее Хлоя восхищалась внешностью Ким Кардашьян и стремилась во всём походить на свою любимицу. Ради этого она не раз обращалась к пластическим хирургам, в том числе увеличила грудь и сделала ринопластику.