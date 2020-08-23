Модель так сильно стянула себя завязками крошечного купальника, что вызвала у фанатов отвращение

Инста-звезда Хлоя Саксон из британского Манчестера не перестаёт завораживать подписчиков своими формами. На этот раз девушка отправилась на отдых в Марбелью, Испания, пишет The Sun. Там брюнетка красовалась в купальнике от бренда Fashion Nova, который поделился знойными фото в своём инстаграм-аккаунте.

Фото © Instagram / chloesaxon

Хлоя надела комплект, расцветка которого напоминала змеиную кожу. Брюнетка принимала выгодные позы, чтобы показать пышную грудь, тонкую талию и эффектные бёдра. И привлечь внимание ей действительно удалось.

Фото © Instagram / chloesaxon

Однако подписчики не только делали комплименты её фигуре, но и высказали своё недоумение. Модель настолько перетянула себя завязками и так сдавила полуобнажённый бюст, что юзеры решили, что купальник ей мал или у него и вовсе не хватает некоторых частей.

У неё тело богини tr_oy4577

Фото © Instagram / chloesaxon

А где остальная часть купальника?

mellyfeli.87

Ужасно dr.6blkov