Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Модель так сильно стянула себя завязками крошечного купальника, что вызвала у фанатов отвращение

Девушка расслабилась на отдыхе и решила похвастаться своей фигурой.

2431

Фото © Instagram / chloesaxon

Инста-звезда Хлоя Саксон из британского Манчестера не перестаёт завораживать подписчиков своими формами. На этот раз девушка отправилась на отдых в Марбелью, Испания, пишет The Sun. Там брюнетка красовалась в купальнике от бренда Fashion Nova, который поделился знойными фото в своём инстаграм-аккаунте.

Фото © Instagram / chloesaxon

Хлоя надела комплект, расцветка которого напоминала змеиную кожу. Брюнетка принимала выгодные позы, чтобы показать пышную грудь, тонкую талию и эффектные бёдра. И привлечь внимание ей действительно удалось.

Фото © Instagram / chloesaxon

Однако подписчики не только делали комплименты её фигуре, но и высказали своё недоумение. Модель настолько перетянула себя завязками и так сдавила полуобнажённый бюст, что юзеры решили, что купальник ей мал или у него и вовсе не хватает некоторых частей.

У неё тело богини

tr_oy4577

Фото © Instagram / chloesaxon

А где остальная часть купальника?


mellyfeli.87

Ужасно

dr.6blkov

Впрочем, девушку подобными отзывами не смутить. Сейчас на её инстаграм подписано 822 тысячи человек, которые готовы лайкать каждое её фото. Возможно, секрет успеха брюнетки кроется не только в откровенных фото, но ещё и в том, что ранее Хлоя восхищалась внешностью Ким Кардашьян и стремилась во всём походить на свою любимицу. Ради этого она не раз обращалась к пластическим хирургам, в том числе увеличила грудь и сделала ринопластику.

Анфиса Чехова забралась в бассейн, доказав, что любое бикини на ней превращается в откровенное

"Секс-гуру" снова напомнила, почему мужчины не могут оторвать от неё глаз.

Выбор редакции

Loading...